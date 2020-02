Stasera in tv 2 febbraio, Non è la D'Urso sfida Che Tempo Che Fa: su Italia 1 debutta Enjoy con Diana Del Bufalo

Stasera in tv, la programmazione televisiva di domenica 2 febbraio 2020. Da un lato Barbara D'Urso, dall'altro Fabio Fazio. Su Canale 5, alle ore 21.20 c'è "Live - Non è la D'Urso": fra gli ospiti Raz Degan, Rita Rusic, Nina Moric e Luigi Favoloso. Grandissimi ospiti anche per Fazio a "Che Tempo Che Fa", alle 21.05 su Rai 2: Robero Burioni, Roberto Speranza, Piero Angela, Amadeus, Giorgio Panariello, Roberto Saviano e tanti altri.

LEGGI ANCHE Luigi Favoloso da Barbara D'Urso: «Nina Moric vuole distruggermi, Carlos ha chiamato il Telefono Azzurro»



Stasera, 2 febbario, debutta su Italia 1 alle 21.25 un nuovo programma: "", la sfida fra due squadre di comici condotta da Diana Del Bufalo . Su Rai 1 c'è la prima puntata dellafiction "Come una madre" con Vanessa Incontrada. Su Rai 3, ore 21.20, va in onda "Amore criminale - Storia di femminicidio". Su Rete 4 va in onda il fil "Into the Sun".

© RIPRODUZIONE RISERVATA