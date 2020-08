Stasera in tv 29 agosto Hateful Eight su Rai3: il capolavoro western di Quentin Tarantino con Ennio Morricone da Oscar

Stasera in tv uno dei migliori film, anche se non il migliore, di Quentin Tarantino: ecco “The Hateful Eight”, in onda sabato 29 agosto alle 20.30 su Rai3. Con un motivo eccezionale per vederlo per la prima volta o per rivederlo: il film vinse premio Oscar, Bafta e Golden Globe per la colonna sonora, firmata da Ennio Morricone.

Il cast è opulento: Samuel Lee Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Channing Tatum e Bruce Dern. Il film incassò meno del primo western di Tarantino, “Django Unchained”, ma resta di sicuro più impresso nella memoria.

Dopo la guerra civile il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domergue viaggiano in diligenza verso Red Rock dove Ruth intende riscuotere la taglia sulla malvivente. Ma una tempesta di neve li blocca in una stazione nel Wyoming: e nulla di lì in poi è come sembra.

