Stasera in tv oggi 26 settembre su La7 "Atlantide": Andrea Purgatori presenta il caso Epstein

Domenica 26 Settembre 2021

Stasera in tv 26 settembre su La7 "Atlantide". Nella puntata di oggi Andrea Purgatori presenta in prima tv alle 21.15 il documentario Surviving Jeffrey Epstein.

Il caso Epstein è il racconto di una storia americana di sesso & potere che Andrea Purgatori, insieme ai giornalisti Giovanna Pancheri e Alan Friedman, racconta per Atlantide mostrando le testimonianze drammatiche di decine di donne abusate quando erano minorenni dal miliardario Jeffrey Epstein e dalla sua amante e complice Ghislaine Maxwell. Uno scandalo che ha già inguaiato o sporcato l'immagine di tanti potenti, anche solo per il fatto di avere frequentato quella coppia diabolica: dal principe Andrea agli ex presidenti Bill Clinton e Donald Trump, al fondatore dì Microsoft Bill Gates.

Epstein si è suicidato in carcere due anni fa (ma molti sospettano che sia stato suicidato per evitare che aprisse bocca) mentre la Maxwell comparirà in tribunale il prossimo 29 novembre. Per salvarsi da una pesantissima condanna, trascinerà a fondo anche i suoi potenti amici? Nel corso della serata, Purgatori presenterà e lancerà il documentario in prima tv Surviving Jeffrey Epstein, con la storia di alcune delle vittime dell'imprenditore americano, che ha usato inoltre potere e finanze per proteggere il suo comportamento predatorio.