Stasera in tv 22 agosto su Rai1 «Ricchi di fantasia» con Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto

Domenica 22 Agosto 2021, 10:03

Stasera in tv 22 agosto su Rai1 «Ricchi di Fantasia», commedia con la regia di Francesco Miccichè. Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Antonio Catania, Matilde Gioli, Valeria Fabrizi tra i suoi protagonisti.

Trama del film

Sergio carpentiere e l'ex cantante Sabrina sono una coppia di amanti molto innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro parenti. Quando Sergio e Sabrina scoprono che non c'è nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie famiglie in un viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità viene sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

«È stata la mano di Dio», scritto e diretto dal premio Oscar Paolo Sorrentino: il trailer

Morto per il Covid Sonny Chiba: il forgiatore di spade di "Kill Bill" aveva 82 anni