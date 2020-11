Stasera in tv 29 novembre 2020 alle 21.20 su Rai 4 (Canale 21) il film thriller ad alto tasso di sensualità Elle di Paul Verhoeven che vinse il Golden Globe 2017 come miglior film straniero. Stesso premio come miglior attrice per un'intensa Isabelle Huppert, anche candidata all'Oscar. L'attrice francese interpreta una donna che avvia un pericoloso match a distanza sempre più ravvicinata con il suo presunto stupratore.

