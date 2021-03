Stasera in tv 19 marzo su Rai 1 lo show Canzone segreta con Serena Rossi: ospiti Mika, Romina Power e Marcella Bella

Stasera in tv 19 marzo su Rai 1 alle 21.25 torna Serena Rossi con Canzone segreta: l’attrice si trasforma in conduttrice, con ottimi risultati come in tutte le cose che fa, e accoglie ospiti quali Mika, Marcella Bella, Michele Placido, Romina Power, Ciro Ferrara e Carolyn Smith.

I protagonisti "portano" la loro canzone del cuore che offre l'occasione di ripercorrere emozioni e tappe della loro vita. Il brano subisce, nel corso del programma dal ritmo molto accattivante, una sostanziosa trasformazione con l'aiuto anche di video, immagini, racconti e balletti. La canzone "segreta" viene così eseguita in forma totalmente nuova dando vita a una gara orchestrata con grande sensibilità da Serena Rossi.

