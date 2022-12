Stasera in Tv, giovedì 15 dicembre su Rai 1 "Purche' finisca bene - Se mi lasci, ti sposo": cast, trama e anticipazioni

Appuntamento stasera 15 dicembre alle 21.25 su Rai 1 col secondo titolo della collana Purché finisca bene: Se mi lasci ti sposo la divertente commedia diretta dal regista friulano Matteo Oleotto e interpretata da Sara Lazzaro e Alessio Vassallo come protagonisti, con la partecipazione di Paolo Calabresi, Marina Massironi, Pia Engleberth, Bebo Storti e Paolo Bernardini. Una storia d'amore che inizia dalla classica crisi del settimo anno.

"Purche' finisca bene - Se mi lasci, ti sposo": trama

Giulia e Marco sono una coppia in crisi come tante, che continua a stare insieme per inerzia. Anche perché separarsi costa caro e non solo - per il prezzo emotivo: due case, spese multiple, il doppio delle bollette. Insomma, bisogna poterselo permettere e Giulia e Marco, trentenni precari e affaticati, sono anche in crisi economica. Ma ecco che Giulia ha un'idea: se non hanno soldi per separarsi, potrebbero sposarsi per finta e approfittare così dei regali dei generosi parenti. Chiesa sconsacrata, musicisti sgangherati, buffet molto radical e poco chic e il gioco è fatto. Poi si scappa e si dividono finalmente le strade oltre al bottino. Peccato che a furia di far finta, arrivino strane

