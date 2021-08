Stasera in tv 12 agosto, omaggio a Raffaella Carrà: “A raccontare comincia tu" con Bonucci e l'epopea di Maradona

Giovedì 12 Agosto 2021, 18:33

Stasera in tv, giovedì 12 agosto, andrà in onda su Rai 3 un omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio. Si tratta della puntata di 'A Raccontare comincia tu' in cui Raffaella Carrà incontra Leonardo Bonucci. Una bellissima intervista quella rilasciata dal campione bianconero alla showgirl, nel corso della quale ha parlato di carriera sportiva e vita privata. Una puntata indimenticabile, in cui Carrà sorprese tutti celebrando Diego Armando Maradona.

Crediti foto@Kikapress

