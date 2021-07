Stasera in tv 10 luglio su Rai Due il thriller con l'affascinante influencer Whitney innamorata del vicino pericoloso: Le bugie hanno gli occhi verdi Trailer

Sabato 10 Luglio 2021, 10:57

Stasera in tv 10 luglio 2021 alle 21.05 su Rai Due prima del film Le bugie hanno gli occhi verdi (Web of lies) del 2018. La protagonista Whitney, influencer star dei social media, torna a Boston dov'è nata per cambiare vita. E in pochi giorni si innamora dei vicino di casa, Mike, molto bello, che però non convince del tutto Meghan, la sorella dell'influencer. La regia è di Terrence Hayes, il cast punta su Sarah Fischer, Shoshana Bush e Spencer Neville. Un film thrilletr da tre stelle su 5 il pubblico di Cooming Soon

<iframe width="550" height="330" src="https://www.youtube.com/embed/i-bYd1DscSA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>