Stasera in tv lunedì 3 luglio su Rai 4, «The Apparition»: curiosità e trama del film con Jennifer Lawrence

Lunedì 5 Luglio 2021, 10:49

Stasera in tv andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «The Apparition» del 2012. Primo lungometraggio diretto dal regista statunitense Tod Lincoln. Il film ha raggiunto la dodicesima posizione tra i film più visti nel suo weekend di debutto, incassando 2,84 milioni di dollari. In tutto il mondo complessivamente è arrivato a incassare 9,6 milioni di dollari in tutto il mondo.

La trama

Film horror del 2012 con al centro la storia di una giovane coppia formata da Kelley e Ben, interpretati rispettivamente da Ashley Greene e Sebastian Stan, da poco trasferiti in un nuovo appartamento. L'idillio finirà presto. Strani fenomeni iniziano a manifestare una presenza misteriosa. La soprannaturalità degli eventi pare legata ad un esperimento, fatto in quella casa qualche anno prima.

Curiosità

Il film è stato ispirato all'esperimento Philip condotto nel 1972. L'esperimento è stato condotto da una società di ricerca parapsicologica di Toronto con l'obiettivo di creare un personaggio immaginario attraverso una metodologia mirata e quindi "tentare" di comunicare con lui attraverso una seduta spiritica. Il personaggio creato e concordato è stato chiamato "Philip Aylesford", indicato come Philip durante il test. La sua storia fittizia ha coinciso parzialmente con eventi e luoghi reali. I partecipanti iniziarono a sentire una presenza, vibrazioni e echi inspiegabili.

