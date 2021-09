Stasera in tv, Star in the Star su Canale 5: chi sono i concorrenti in gara e quali personaggi inter

Giovedì 16 Settembre 2021, 10:22

Giovedì 16 Settembre su Canale 5 Ilary Blasi debutta con 'Star in the Star', il nuovo celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia. 10 concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo, si trasformeranno in tutto e per tutto in alcune delle più grandi leggende della musica italiana ed internazionale: Mina, ClaudioBaglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga. Foto: kikapress, ufficio stampa Mediaset Music: «Summer» from Bensound.com

