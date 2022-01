Squid Game 2 si farà, arriva l'ufficialità di Netflix: «E' appena all'inizio»

Per qualcuno doveva essere solo una formalità, dopo il successo della prima stagione. Ma adesso è arrivata anche l'ufficialità di Netflix: Squid Game 2 si farà. Anzi, «l'universo di Squid Game è appena iniziato», ha annunciato il co-Ceo Ted Sarandos. «Ci saranno assolutamente nuovi episodi», le sue parole.

APPROFONDIMENTI VIDEO Video CINEMA Foto MADRID Film Netflix in Spagna anche in catalano LA REPLICA «"Strappare lungo i bordi" troppo...

Thank you to the Visual Effects Society Awards for nominating #SquidGame for Outstanding Supporting Visual Effects in a Photoreal Episode. ⭕️🔺🟥 pic.twitter.com/4xOs37dj4x — Squid Game (@squidgame) January 18, 2022

La serie coreana è diventata la più vista di sempre sulla piattaforma streaming californiana e il finale della prima stagione aveva aperto lo scenario per un sequel. Adesso i fan possono esultare. Gi-hun, il protagonista, sarà ancora al centro della serie e «tornerà indietro non solo per vendicarsi, ma pure per smantellare lo Squid Game», ha spiegato il regista Dong-hyuk.