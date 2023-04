Splendida cornice, stasera in tv lo show di Geppi Cucciari: da Tosca a Luciana Littizzetto. Gli ospiti e le anticipazioni

“Splendida cornice” torna stasera in tv, giovedì 20 aprile 2023 a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il format di Geppi Cucciari che ha come obiettivo quello di indagare sui gusti culturali del popolo italiano (dall'arte al cinema, dalla letteratura al teatro) con un'ironia cucita abilmente sul programma dalla comica, è pronto a ospitare i personaggi dello spettacolo e della cultura. Questa sera vediamo, tra gli altri: Antonella Clerici, Luciana Littizzetto e la coppia formata da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.

Splendida cornice, stasera in tv: anticipazioni

Argomenti alti trattati con un discorso tramandato con una chiarezza in grado di arrivare a tutti, indipendentemente dall'età e dal ceto sociale di appartenenza. Ecco il successo dello show. Il cinema e la letteratura, il teatro e la musica, la danza e il giornalismo. "Tutto può essere cultura, l'importante è come la usi", recita il motto di riferimento dello show.

Gli ospiti

Gli ospiti di questa sera di Splendida Cornice sono: Antonella Clerici, in onda su Rai 1 con il programma culinario "È sempre mezzogiorno!"; Luciana Littizzetto, da anni spalla di Fabio Fazio nel domenicale "Che tempo che fa", in onda su Rai 3; gli scenografi Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, coppia nella vita, compagni nel lavoro e plurivincitori del premio Oscar; la cantante Tosca, attiva da molti anni anche in teatro come attrice. In collegamento interviene la scrittrice francese Valérie Perrin, autrice dei libri "Il quaderno dell'amore perduto" e "Cambiare l'acqua ai fiori".