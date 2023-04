Sonia Bruganelli e la separazione da Paolo Bonolis: «Fantatv. Solo gossip». E sulla malattia della figlia Silvia: «Difende la sua vita»

Sonia Bruganelli a Verissimo, ma da remoto. «Imprenditrice, mamma moglie e star della tv», la presenza così Silvia Toffanin e lei ci ride su, ma comincia mettendo i puntini sulle I la moglie di Paolo Bonolis. «Anche se sono in un posto che non posso svelare voglio dire che era prevista questa intervista, non è cambiato nulla».

Sonia Bruganelli salta Verissimo dopo le voci di separazione da Paolo Bonolis? Lei: «Non faremo mai come Totti e Ilary»

Sonia Bruganelli a Verissimo, la malattia della figlia

Ironica, intelligente e volutamente provocatoria. Sonia ha sempre scelto di non voler essere come la volevano gli altri. Il padre era la persona che più di tutti l'ha capita. Sensibile e in grado di tornare indietro quando esagera. Al Gf Vip ha chiesto scusa. E ha chiesto scusa anche alla figlia Silvia che è nata con una cardiopatia importante. «Non mi volevo affezionare perchè avevo paura». Sonia è tante donne in una. «La maternità è iniziata in modo non facile e questo ha cambiato tutti gli equilibri e la mia corazza è caduta. Ho sempre voluto dare agli una versione diversa». Ora Sonia però è diversa sembra più umana. «Perchè i miei figli stanno crescendo e stanno cominciando ad amare anche le mie imperfezioni». Oggi Silvia Bonolis ha 20 anni. «In questo momento è negli studi di Maria de Filippi. E' felice e serena fa tutto quello che può fare nei limiti della sua indipendenza. Ho la fortuna di avere la super tata Denise. Vive la sua vita e la difende ed è in grado di dirci esattamente quello che vuole per lei e per le persone attorno a lei».

Sonia Bruganelli, età, marito, carriera e la storia della figlia Silvia. Chi è l'opinionista del Gf Vip ospite a Verissimo

La fake news della separazione da Paolo Bonolis

Si passa poi a parlare di vita privata: separazione in vista? «Tu ci conosci Silvia, secondo te noi saremo mai venuti qua per dire "Ci separiamo"». La notizia è stata sulle prime pagine dei giornali per diversi giorni. Per il gossip la notizia era data per certa: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, matrimonio al capolinea.

«FantaTv» dice la padrona di casa e l'opinionista del Gf Vip è d'accordo: «Fanta tv esatto». Ma come hanno reagito alla fake news? «La prima reazione è stata di stupore perché non venendo da noi ci sono rimasta basita, poi io e Paolo stiamo insieme da 26 anni quindi siamo una coppia forte da un punto di vista di anime, quindi la prima cosa è stata quella di dimostrare che non ne sapevamo niente. Ora è importante sottolineare di come qualsiasi scelta di chi è sotto i riflettori non possa prescindere dalla volontà di comunicazione. Se è un'ipotesi bisogna fare attenzione perché ci sono dei figli».

Sonia Bruganelli e la separazione da Paolo Bonolis, la nuova foto mette a tacere le voci?

C'è qualcosa da dire a Paolo? No, «Stiamo insieme ci vogliamo bene non abbiamo bisogno di comunicare nulla. Il gossip forse è nato perché sono due anni che dico che vado a vevire da sola e ancora casa manco è pronta o forse perchè era finito da poco il Gf Vip. Sono andata a trieste per tranquillizare mio figlio davide che invece era sereno e tranquillo». Arriva anche Paolo Bonolis a sorpresa durante l'intervista: «Non devo aggiungere niente». E lei ironizza: «Poi dici che uno lo lascia»