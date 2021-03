I soliti ignoti, Piero Pelù e la risposta "incredibile". Amadeus resta senza parole: «Che hai detto?»

I soliti ignoti, la risposta "incredibile" di Piero Pelù. Amadeus resta senza parole: «Che hai detto?». Ospite-detective del giorno, Piero Pelù che ha presentato il suo libro autobiografico "Spacca l'infinito". Come ogni sera, si gioca per devolvere il montepremi all'Istituto Spallanzani di Roma.

Purtroppo, Piero Pelù, nonostante un'ottima indagine, non riesce a indovinare il parente misterioso e la puntata termina con un nulla di fatto. Ma durante il percorso, è una risposta del cantante ad aver attrattatto l'attenzione dei fan. Il co-fondatore dei Litfiba chiede un indizio a una degli ignoti, lei risponde così: «Non mi piacciono le alici sulla pizza, soprattutto nelle foto». Appare evidente a tutti che si tratti della stilista di piatti, ma Pelù dà una risposta inaspettata: «Visto che parla di alici, mare... Pratica kite-surf».

Amadeus allibito

Amadeus cambia espressione e allibito chiede: «Vuoi confermare?». Pierò Pelù, che a quel punto si rende conto che il conduttore non ha capito la sua battuta, replica divertito: «Ovviamente stavo scherzando, è la stilista di piatti».

Amadeus scoppia in una risata: «Oddio ci avevo creduto». Immediati i commenti degli "ignotisti" - i fan del programma - su Twitter: «Amadeus ci aveva creduto!». Poi, piovono commenti per il cantante: «Bravo Pelù, si vede che segue il programma». E ancora: «Pelù è stato il detective più bravo». Tripudio social.

