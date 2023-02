Soliti Ignoti, Barbarossa: «Sono stato un maestro di tennis, ma non lo potevo fare». Ecco perché

Luca Barbarossa oggi alla puntata dei Soliti Ignoti rivela un dettaglio interessante della sua vita. "Sono stato un maestro di tennis abusivo". Il conduttore radiofonico ha svelato ad Amadeus di essere stato un insegnante per tanto tempo, ma senza brevetto. "Non ho fatto in tempo a prenderlo - prosegue il cantante - perché giocavo i tornei".

La passione di Barbarossa per il tennis è nota. "Tutti vogliono giocare con lui in doppio - dice il conduttore della trasmissione - perché si vince sempre".