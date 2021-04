Soliti Ignoti, Amadeus deluso da Roberto Farnesi: «Bisogna azzerare tutto»

Arrivato all'ottavo all'ignoto numero 7 della trasmissione I Soliti Ignoti, il quiz in prima serata su Rai Uno, l'attore Roberto Farnesi sbaglia. «Che peccato – gli dice Amadeus – avevi fatto un percorso bellissimo. Purtroppo bisogna azzerare tutto». Il volto della popolare fiction Il Paradiso delle Signore stava giocando per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo. Era arrivato a 234.000 euro, ma ha commesso un errore che gli ha fatto perdere quanto aveva accumulato.

I fan si domandano: «Perché ha chiesto l'indizio?«

Su Twitter i fan commentano la puntata del 20 aprile concentrandosi sulle scelte di Farnesi. In particolare, si domandano perché abbia usato l'indizio nel caso di Morgana, la storica imitatrice-bambina del Bagaglino e oggi autrice e interprete del brano Il Pulcino Pio. La donna aveva infatti sulla maglietta già un suggerimento. «Morgana aveva il pulcino sulla maglietta – scrive un fan – e ha chiesto (ndr, Farnesi) l'indizio... Com'è possibile?».

L'attore riacquista poi 16mila euro con l'ottavo ignoto. Ma aveva usato tutti gli aiuti e non indovina il parente misterioso, che era il figlio dell'ignoto numero due. Oggi si torna a giocare per la solidarietà.

