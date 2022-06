Lunedì 27 Giugno 2022, 09:57

Soleil Sorge è in un ottimo momento della sua carriera: dopo le esperienze al GF Vip, all’Isola dei Famosi e come opinionista a La Pupa e il Secchione Show sembra essere pronta per un programma tutto suo. Ecco cosa potrebbe accadere in autunno. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Cute" from Bensound.com

