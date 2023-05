Al via la nuova campagna tv «È più bello tornara a casa con Sky»: lo spot diretto dal regista Xavier Mairesse

Al via la nuova campagna di brand di Sky Italia, un vero e proprio viaggio nell’universo di contenuti e tecnologie che trasformano la casa in un luogo dove vivere al meglio il proprio tempo. Per la prima volta, questa campagna racconta al grande pubblico l’intero mondo Sky in tutte le sue sfaccettature, dall’ampia offerta TV di qualità alle sue piccole e grandi innovazioni tecnologiche. Un mondo che, anno dopo anno, si è arricchito sempre di più e ha cambiato le abitudini di milioni di italiani, rendendo Sky sempre più centrale nelle loro case.

Questo percorso è raccontato nello spot attraverso alcuni dei contenuti e prodotti distintivi di Sky: dal grande cinema italiano e internazionale all’intrattenimento con gli show di cui tutti parlano, alle serie TV Sky Original e di HBO, allo sport con tantissime discipline, tra cui calcio italiano e internazionale, motori, tennis, basket, golf, rugby, volley.

Un’offerta televisiva ampia e di qualità arricchita dalla tecnologia all’avanguardia di Sky Glass, la smart TV che, grazie all’abbonamento Sky, integra in un’unica interfaccia i programmi di Sky, dei principali canali in chiaro e app in streaming e dalla connettività ultraveloce e ottimizzata per lo streaming di Sky Wifi.

Lo spot – caratterizzato da linguaggio giovane e fresco, e da immagini sorprendenti – segue una ragazza nel suo tragitto in autobus verso casa attraverso una serie di ambientazioni incredibili, che lasciano a bocca aperta i passeggeri del bus e che rappresentano le differenti esperienze offerte da Sky. Le case degli abbonati, infatti, si distinguono da tutte le altre per forma e spettacolarità: un palazzo si trasforma in un gigantesco bicchierone di popcorn perché uno dei condomini si sta godendo un film con Sky Cinema. Poco più avanti una casa a forma di torta di alta pasticceria rievoca i popolari cooking show di Sky Uno; un edificio ha le sembianze di un circuito di Formula 1 e un altro la forma di Sky Wifi, dove gli inquilini giocano a tennis indossando un visore VR.

E per gli amanti del binge watching c’è anche la casa da cui fuoriesce un enorme drago, chiaro riferimento all’iconica serie andata in onda in esclusiva su Sky. Finalmente anche la protagonista arriva di fronte alla sua abitazione che ha le sembianze di una casa normale, ma basta un comando vocale rivolto a Sky Glass per trasformarla in un vero e proprio stadio, che ospita la UEFA Champions League. La campagna si chiude con il claim «È più bello tornare a casa con Sky», se ad aspettarci c’è tutto quello che ci piace: le esperienze di intrattenimento offerte da Sky rendono la casa un luogo speciale, dove spendere al meglio il proprio tempo grazie a contenuti e tecnologia di qualità che permettono di vivere emozioni uniche, coltivare le proprie passioni e scoprirne di nuove.

Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia, commenta: «La casa è sempre più lo spazio in cui trascorriamo alcuni dei momenti più importanti della nostra quotidianità e con Sky si trasforma in un luogo in cui vivere emozioni uniche. La nuova campagna racconta proprio questo: l’universo Sky, che integra contenuti straordinari con le migliori tecnologie, migliorando il tempo libero delle persone. Per questo, per i giovani come per le famiglie, «è più bello tornare a casa con Sky».

Lo spot, ideato dalla Sky Creative Agency e diretto dal regista pluripremiato Xavier Mairesse per Akita film, è andato in onda per la prima volta nel corso della finale dell’Eurovision Song Contest in prima serata su Rai 1. La campagna si sviluppa su diversi media: oltre ai radio tabellari sulle principali emittenti nazionali, si completa con una video strategy social e un evento sul territorio che si terrà in collaborazione con Radio Italia il prossimo 20 maggio.