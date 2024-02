Sky Mobile, la nuova rete telefonica con Fastweb: tariffe e come attivarla

“Non sarebbe bello un mondo in cui tutto è più semplice?”: inizia così la prima campagna di comunicazione di Sky Mobile powered by Fastweb, la nuova offerta mobile a brand Sky. Protagonista dello spot è Alessandro Del Piero, icona del calcio italiano, talent di Sky Sport e da oggi anche testimonial di Sky Mobile che arriva domani sul mercato con un’offerta semplice, trasparente e conveniente, disponibile con tre diverse soluzioni. Nello spot, sulle note di “Wouldn’t it be nice” dei Beach Boys, Alex Del Piero passeggia immaginando come sarebbe vivere in un mondo dove tutto è più semplice. Il sogno prende vita: vediamo così un bambino volare aggrappato ad una bolla di sapone, un ragazzo che ferma il tempo per non perdere l’autobus o, ancora, un uomo che attraversa una strada trafficata usando il suo giornale come fosse un aquilone. A quel punto, anche Del Piero fa una piccola magia, facendo roteare lo smartphone sul dito per rivelare l’arrivo di Sky Mobile powered by Fastweb.

Una proposta accessibile e intuitiva, che rende “semplicemente possibile” combinare l’esperienza di visione più evoluta e coinvolgente con la velocità delle reti fissa e mobile. “Il primo spot di Sky Mobile powered by Fastweb mostra, con un tocco di magia, come Sky continui a semplificare la vita dei suoi abbonati e siamo davvero felici che un campione come Alex Del Piero abbia scelto di esserne testimonial.