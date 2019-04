Si rinnova la sezione bambini su Sky Q

La prima innovazione in ordine di tempo è la sezione Bambini su Sky Q totalmente rinnovata che sarà più colorata, intuitiva e divertente. La grafica cambia: l’home page della sezione Bambini di Sky Q sarà infatti caratterizzata da un design colorato, pensato a misura di bambino, e da un’organizzazione dei programmi che faciliti la ricerca dei contenuti tra i 12 canali disponibili(DeAKids, DeAJunior, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Disney in English, Boomerang, Cartoon Network, Nickelodeon, Nick Jr, TeenNick, Baby TV) e i film di Sky Cinema adatti ai giovanissimi. I bimbi possono quindi navigare tra serie animate, live action, teen movie e seguire i programmi che più si adattano alla loro età e ai loro gusti, anche con la possibilità di usufruire dei medesimi contenuti in inglese per facilitare l’apprendimento della lingua. Tutta l’offerta Sky per i bambini propone storie e personaggi in cui si riconoscono e che stimolano valori come l’amicizia, il rispetto per l’ambiente o le diversità. Questo ambiente costruito intorno ai bambini sarà ancora più sicuro grazie alla Modalità bambini, attivabile con il pin TV di Sky: un vero e proprio mondo nel quale muoversi liberamente, con intuito e consapevolezza. L’ambiente pensato per questo tipo di fruizione si avvale di un livello di sicurezza che consente di navigare in modo del tutto protetto nella sezione Bambini tra i programmi dei canali del pacchetto Sky Famiglia e le registrazioni, senza poter accedere a contenuti inadatti alla loro età. Questa funzionalità, contrassegnata da un lucchetto in alto a sinistra nella schermata, può essere impostata singolarmente su tutti i box Sky Q (Platinum, Black e Mini) e rimane attiva anche spegnendo e riaccendendo il box.

Sky ha affidato il racconto del suo continuo impegno per i più piccoli al claim Il mondo è dei bambini. Il concept è stato realizzato ascoltando i bambini sui loro grandi temi quotidiani per raccontare la realtà attraverso i loro occhi che ci ispirano, ci fanno sorridere, ci suggeriscono un nuovo mondo possibile. Ed è per loro che Sky si impegna a costruire una tv migliore. La campagna ADV finalizzata a valorizzare la Modalità bambini su Sky Q è on air da oggi fino al 30 aprile ed è stata ideata e curata da Sky Creative Promotion & Production. Le attività ADV saranno presenti su diversi canali di comunicazione: in TV sui canali Sky e con affissioni a Linate e Fiumicino.

Le innovazioni pensate per i bimbi non riguardano solo Sky Q ma abbracciano l’intero mondo Sky che ruota intorno a loro. Dalla TV a Sky Kids, un’app sicura e senza pubblicità interamente dedicata ai bambini per guardare ovunque le avventure dei personaggi che amano su tablet e smartphone, anche senza connessione internet, e con profili di visione personalizzabili. Oltre ai contenuti on demand dei canali già disponibili, nelle prossime settimane sono in arrivo sull’app anche 12 giochi Sky per età scolare e prescolare, per rendere il magico mondo dell’app ancora più colorato e divertente. Su Sky Kids la fantasia è per tutti i gusti: con i giochi i bimbi potranno gareggiare sui kart, correre tra le note, scoppiare bolle magiche, disegnare con tantissimi colori, imparare con tanti quiz e divertirsi con molto altro.

Sky è sempre più vicina al mondo dei piccoli. È in arrivo su Sky Q la nuova sezione Bambini completamente rinnovata per permettere ai bimbi di scoprire tutti i loro contenuti in modo più intuitivo e divertente. In più, grazie alla Modalità bambini, una nuova funzionalità attivabile tramite PIN, i piccoli potranno navigare liberamente all’interno dell’area a loro dedicata e scegliere i programmi preferiti in modo ancora più sicuro. Sky rinnova quindi il suo impegno per i più piccoli e le loro famiglie, e nelle prossime settimane arricchirà anche l’app Sky Kids di numerosi giochi. Altre novità sono attese per i mesi successivi.Sin dal 2003, Sky - in collaborazione con i maggiori editori televisivi in Italia - ha proposto ai bambini contenuti sicuri e di qualità, assicurando ai genitori strumenti di controllo semplici ed efficaci. Sky ha infatti ospitato da sempre un’ampia offerta dedicata a bambini e ragazzi, introducendo anche il Parental Control per bloccare i contenuti non adatti e tutelare la loro esperienza di visione. L’attenzione di Sky per i bimbi è passata poi attraverso l’introduzione delMosaico Bambini per una scelta più intuitiva dei programmi che amano, e dell’app Sky Kids, la prima mobile TV on demand pensata per loro. Oltre 17.500 ragazzi hanno inoltre partecipato aSky Academy, il progetto di sostenibilità dedicato alle scuole che mette a disposizione laboratori didattici per gli studenti con l’obiettivo di sviluppare competenze e approccio critico all’informazione.Nel rispetto di questa filosofia, da oggi e per tutto il 2019, Sky prevede un ulteriore rafforzamento della propria offerta per la famiglia, partendo proprio dai bambini.