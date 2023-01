Simone Buzzi, dopo la grave malattia, ritorna da Antonella Clerici: tutto lo studio in lacrime

Antonella Clerici accoglie, urlando di gioia, Simone Buzzi. Lo chef romano era assente da troppo tempo nel programma di Rai 1 «È sempre mezzogiorno». Dal suo aspetto è evidente: Simone Buzzi ha lottato contro una terribile malattia.

L'aspetto fisico non è più lo stesso ma la voce sì: è sempre grande e grosso Buzzi ma porta i segni di chi ha lottato contro un tumore. È calvo e dopo l’abbraccio Antonella Clerici fa notare a tutti che sta benissimo, che gli piace tanto così, che lei di calvi se ne intende. E’ un modo per sdrammatizzare ma nello studio di «È sempre mezzogiorno» l’emozione è immensa, sono tutti commossi, la presenza di Simone Buzzi dopo la lunga assenza non è solo una sorpresa vera ma è la voglia di sciogliere nel pianto ciò che è accaduto negli ultimi mesi. E’ da tempo che non vedevamo Simone Buzzi accanto ad Antonella Clerici con le sue ricette così ricche di calorie, il suo accento romano, l’allegria.

Non solo un grande Chef ma anche un grande Amico... Simone Buzzi è tornato nella casa del Mezzogiorno 🧡#èsempremezzogiorno pic.twitter.com/v6kpdYU6ZR — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) January 18, 2023

Come sta Simone Buzzi?

Oggi sta bene, Simone Buzzi ha lottato contro il cancro, intorno a lui c’era il silenzio di chi desiderava proteggerlo. «Riprendi confidenza con il tuo studio» e Antonella Clerici ha la voce incrinata. Simone scherza subito, dice a tutti che li vede sciupati.





«Non l’avete visto per un po’ perché ha sconfitto una malattia importante, tosta, però oggi è finita, è guarito, festeggiamo, torna con noi. Oggi ci ha fatto una sorpresa e finita la commozione e la felicità nel vederlo lo rivedremo di nuovo in cucina» la conduttrice è così felice di tenerlo stretto. «Faremo le Buzzicate calve» ed è ancora Buzzi a far sorridere tutti. «Decidi poi tu quando ritornerai a cucinare con noi» aggiunge la Clerici che non resiste più alle lacrime vedendo che anche Ivano Ricchebono che piange, lui, lo chef genovese che è sempre così duro. Ma piangono tutti nello studio di E’ sempre mezzogiorno, da Antonella Ricci ad Alfio Bottaro, hanno avuto tanta paura per la malattia che ha colpito il simpaticissimo cuoco romano ma oggi si festeggia, oggi sì.