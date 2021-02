Simone Ashley nel cast della seconda stagione di Bridgerton, la serie dei record

Bridgerton è una serie che ha infranto molti record, e molte barriere, lanciando Regé-Jean Page nel ruolo del fascinoso Simon Basset. Ma non è certo finita qui.

Simone Ashley sarà la protagonista femminile nella seconda stagione. La star di 'Sex Education' vestirà i panni di Kate Sharma, per la quale Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) prova un interesse romantico. Kate è una donna intelligente e indipendente e conquistarla non sarà un compito facile per Anthony.

Come preannunciato, il secondo capitolo della fortunata serie di Netflix ambientata durante l'epoca della Reggenza inglese sarà incentrato sul personaggio di Anthony, il primogenito del clan Bridgerton e la sua ricerca di una sposa adatta a lui.

Get ready to fall in love with Simone Ashley, who will play Kate in Season 2 of Bridgerton.

Kate is a smart, headstrong young woman who suffers no fools — Anthony Bridgerton very much included. ` pic.twitter.com/xdVilOjL4Y

— Netflix (@netflix) February 15, 2021