Simona Ventura, chi è la showgirl oggi a Domenica In: lavorava come contabile, ha partecipato a Miss Universo, ha una figlia adottiva

E' una delle conduttrici più popolari della tv. In attesa di vederla ospite nel salotto di Domenica in, condotto da Maria Venier ecco qualche curiosità su Simona Ventura. Conduttrice, show girl, modella, ed attrice l’ex moglie di Stefano Bettarini ha avuto una carriera di grande successo.

Gli esordi

Tutto parte nel lontano 1986 dove partecipa ad un concorso di bellezza che la porta dritto a Miss Italia e rappresenta anche la bellezza delle donne a miss Universo.

Il suo debutto in televisione è di appena due anni più tardi, quando compare come valletta nel programma Domani sposi in onda su Rai 1.

Nella metà degli Anni ’90 passa in Mediaset conducendo diversi programmi importanti come Mai dire gol, Scherzi a parte, Festivalbar, Zelig e Le iene. Nel 1997 recita per la prima volta come protagonista nel film Fratelli coltelli diretto da Maurizio Ponzi ma prende parte anche al film Vacanze di Natale a Cortina e La fidanza di papà. Ma vediamo insieme cosa fa oggi e dove vive la Ventura.

Il lavoro come contabile

Simona Ventura è nata a Bentivoglio il primo aprile 1965 e da giovanissima si è trasferita in Piemonte. Dopo essersi diplomata alla scuola superiore inizia a lavorare come contabile in un’azienda di autotrasporti fino a quando scopre che lo stipendio glielo pagava sua mamma. Poi cominciano le prime apparizioni in televisione fino a Miss Universo.

Il matrimono con Bettarini

Nel 1998 sposa l’allora calciatore Stefano Bettarini con il quale ha due figli, Niccolò e Giacomo. I due divorziano poi nel 2010. A distanza di anni, ovvero nel 2010, Bettarini svela nella Casa del Grande Fratello il motivo per cui si sono separati e lo fa prendendosi una squalifica. Simona lo ha tradito e nonostante questo però con il tempo, per amore dei loro ragazzi hanno superato il tutto, cercando di avere un rapporto civile.

La figlia adottiva

Inoltre, pochi sanno che la conduttrice prende in adozione nel 2014 una terza figlia, Caterina. Nel 2016 è vittima di una fake-news che la accusa di fare uso di cocaina, come si legge anche su FQmagazine. Per dimostrare che si tratta solo di dicerie per anni si sottopone a test antidroga. In diverse occasioni confessa quanto quella calunnia l’abbia ferita senza mai capire da chi sia partita.

La storia con Giovanni Terzi

Nel 2018 inizia una storia con Giovanni Terzi, già padre di Ludovico e Giulio. La coppia si sposerà il 6 luglio di quest’anno a Rimini presso il Grand Hotel. Lo scorso anno, Simona ha raccontato di aver passato un periodo molto difficile, per via della malattia di Giovanni. Al compagno è stata diagnosticata la dermatomiosite amiopatica, una patologia che colpisce i polmoni.