Simona Ventura è la conduttrice di Ultima Fermata: anticipazioni e dettagli del nuovo programma di Maria De Filippi

«Ebbene sì, con mia grande gioia accetto l’invito di Maria De Filippi ad essere testimone di Ultima Fermata in partenza su Canale 5!». Simona Ventura conferma così su Instagram le indiscrezioni che circolavano in rete da qualche giorno. Il nuovo programma targato Fascino arriverà su canale 5 mercoledì 23 marzo 2022 e vedrà in scena varie coppie (conviventi o sposate) pronte a mettere in discussione i propri sentimenti. Il rapporto dei protagonisti verrà sondato e approfondito, fino al momento di una scelta definitiva che sarà richiesta ai protagonisti: quella proseguire insieme o di lasciare per sempre il binario sul quale viaggiava la complicata avventura a due.

Simona Ventura conduce Ultima Fermata

Sarà Simona Ventura la conduttrice di Ultima Fermata: questa la scelta di Maria De Filippi. La nota presentatrice, già presente al timone di Temptation Island Vip in passato, condurrà le varie puntate e farà anche da voce narrante. Dopo Citofonare Rai2 la Ventura torna in prima serata.

Che fine farà Temptation Island?

Queen Mary ne inventa un'altra: dopo aver raccontato i sentimenti che nascono con Uomini e Donne e quelli messi volutamente alla prova con Temptation Island (del quale non è prevista una nuova edizione), la De Filippi ora racconta gli amori arrivati al capolinea. Il programma si soffermerà sui momenti decisivi che portano una coppia a capire, e a decidere poi, quale sarà il proprio destino. Sarà per le coppie l'ultima fermata: scendere o rimanere sul treno.