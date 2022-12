Silvia Toffanin a Sanremo 2023? La risposta Mediaset: «Non è interessata a quel genere di prestazioni artistiche»

Silvia Toffanin al Festival di Sanremo 2023? Indiscrizioni e ipotesi. Fonti Mediaset però, precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. «E' vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico - si apprende - Silvia Toffanin ha declinato l'offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche».

Sanremo 2023, non solo Ferragni e Fagnani. Amadeus: «Ci saranno altre presenze femminili importanti». Il toto-nomi

Intanto, il FantaSanremo ha aperto alle 12 del 27 dicembre, come previsto, le iscrizioni per Sanremo 2023 e in meno di otto ore ha totalizzato oltre 100.000 squadre registrate. Per rendere l'idea del boom senza precedenti, nel 2022 le iscrizioni totali all'inizio del festival erano 500.000 mentre nel 2021 soltanto 50.000. «Un risultato oltre ogni possibile aspettativa», commenta all'Adnkronos uno dei fondatori del FantaSanremo, Giacomo Piccinini.