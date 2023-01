Shall We Dance?, stasera in tv su Rete 4 la commedia con Richard Gere e Jennifer Lopez: trama, cast , curiosità e colonna sonora

Shall We Dance? Stasera in tv, venerdì 6 gennaio alle 21.20 su Rete4 andrà in onda la commedia romantica e musicale del 2004 di Peter Chelsom, ispirato alla pellicola giapponese "Shall we dansu" (1996) di Masayuki Suo. Anche nella versione statunitense si ripresenta la formula dell’uomo d’affari di mezza età (Richard Gere) che viene travolto per la passione per la danza e per la donna (Jennifer Lopez) che gliela insegna.

I magnifici 4 della risata, stasera in tv su Rai 3: il docu-film su Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi e Carlo Verdone

Shall we Dance?, stasera in tv su Rete4: trama

La commedia romantica, racconta la storia di John Clark (Richard Gere), un brillante avvocato di Chicago, con una moglie, Beverly (Susan Sarandon), che lo ama e due splendidi figli. La vita di John sembra perfetta, eppure egli si sente profondamente insoddisfatto da una routine che lo annoia profondamente. Tutto cambia quando un giorno, fuori da una scuola di danza, incrocia lo sguardo malinconico della maestra di ballo Paulina (Jennifer Lopez) e, colpito dalla sua sensuale bellezza, decide di iscriversi in accademia convinto di prendere parte al suo corso. Le cose, però, non vanno proprio come si aspettava: Paulina, pur lavorando lì non svolge più il ruolo di insegnante, e così John si ritrova a prendere lezioni dall’anziana e arcigna proprietaria della scuola, Miss Mitzi (Anita Gillette), e l’approccio alla danza non è dei migliori. Nonostante il rifiuto di Paulina, che ritiene il ballo una cosa seria e non un mezzo per abbordare le donne, John non molla e in poche settimane migliora notevolmente, continuando a tenere nascosta la sua nuova passione per la danza alla moglie. Sicuro dei suoi progressi, decide di partecipare a un’importante gara e Paulina, per aiutarlo, prova con lui un sensualissimo tango. Questo le ricorda quanto amasse il ballo e le fa confessare a John il motivo per cui ha smesso di danzare. Mentre però tra i due si crea un forte legame, Beverly scopre l’hobby segreto del marito.

Lotteria Italia 2023, stasera in tv a “I Soliti Ignoti” l'estrazione dei numeri vincenti: gli ospiti di Amadeus

Il cast

Il cast di Shall We Dance? Regia: Peter Chelsom. Attori: Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Lisa Ann Walter, Anita Gillette, Bobby Cannavale, Omar Benson Miller, Tamara Hope, Stark Sands, Richard Jenkins, Nick Cannon, David Sparrow, Diana Salvatore, Mya, Stan Lesk, Sharon Bajer, Deborah Yates, J.D. Crew, Kim Kindrick.

La Befana vien di notte, stasera in tv su Rai 2 la commedia con Paola Cortellesi: trama e cast

Curiosità

Curiosità - Con un budget di 50 milioni di dollari, Shall We Dance? arrivò ad incassarne oltre 170 in tutto il mondo, affermandosi come uno dei maggiori successi del suo genere. Tra un gruppo di strepitosi e affiatati protagonisti e una colonna sonora d’eccezione, è ancora oggi un film molto amato e ricercato.

La colonna sonora

Il film che è incentrato sulla danza, non poteva certo deludere nella colonna sonora. Ecco la colonna sonora di Shall We Dance? Nel film si possono infatti ritrovare diversi celebri brani perfetti per dar accompagnare le coreografie in cui gli attori si cimentano. In particolare si annoverano le canzoni Sway, dei Pussycat Dolls, Book of Love, di Peter Gabriel, I Could Have Danced All Night, di Jamie Cullum, Wonderland, di Rachel Fuller e Let’s Dance, di Mya. È inoltre presente anche la canzone Shall We Dance?, che dà il titolo al film e che è tratta dal celebre musical Il re ed io, di Rodgers e Hammerstein.