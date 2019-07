Sgarbi-Mughini, insulti e rissa a Stasera Italia: i due arrivano alle mani

Rissa sfiorata tra Sgarbi e Mughini a Stasera Italia, su Rete 4. Nella puntata andata in onda ieri sera i due hanno cominciato a litigare sulla vicenda Salvini e fondi russi e la lite è degenerata presto in insulti, arrivando persino alle mani. La scintilla è stata l'ennesima interruzione di Sgarbi, mentre Mughini esponeva il proprio punto di vista. Il critico d'arte ha definito le indagini sui fondi russi alla Lega «un crimine», accusando la magistratura che le conduce di essere «corrotta». Tranchant la replica dello scrittore: «Gradirei che non mi rompessi i cogl...». Da qui in poi la rissa.

Ultimo aggiornamento: 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA