Schegge di paura, stasera in tv (martedì 3 gennaio) su La7: trama e cast del thriller con Richard Gere ed Edward Norton

Schegge di paura, stasera in tv martedì 3 gennaio su La7 alle 21.15 il thriller del 1996 di genere diretto da Gregory Hoblit, con Richard Gere e Laura Linney. E se gli anni '90 sono la cucina migliore da cui sfornare intriganti thriller, Schegge di paura è sicuramente un manicaretto ben riuscito. Uscito nel 1996 il film è stato capace con il suo finale di spingere a riconsiderare tutto ciò che si era visto fino a quel momento. Efficiente congegno di indagine con tutti gli ingredienti regolamentari (sentimenti, sesso, perversioni) che tiene lo spettatore sulla corda dell'incertezza.

Pattini d'argento, stasera in tv martedì 3 gennaio la travagliata storia d'amore tra Matvej e Alisa: trama e cast

Schegge di paura, stasera in tv: la trama

La trama - L'avvocato Martin Veil accetta di difendere un giovane imputato dell'omicidio dell'arcivescovo di Chicago. Il ragazzo era stato coinvolto forzatamente in video porno dal prelato e quindi ci sarebbe un valido movente. L'avvocato dimostrerà che la verità è un'altra.

Il cast

Il cast - Richard Gere nel ruolo di Martin Vail, Laura Linney nel ruolo di Janet Venable, Edward Norton nel ruolo di Aaron Stampler, John Mahoney nel ruolo di John Shaughnessy, Frances McDormand nel ruolo di Dr. Molly Arrington, Alfre Woodard nel ruolo di giudice Miriam Shoat, Terry O'Quinn nel ruolo di Bud Yancy, Andre Braugher nel ruolo di Tommy Goodman, Steven Bauer nel ruolo di Joey Pinero, Joe Spano nel ruolo di Cap. Abel Stenner, Tony Plana nel ruolo di Martinez Stanley, Anderson nel ruolo di Arcivescovo Richard Rushman, Maura Tierney nel ruolo di Naomi Chance, Jon Seda nel ruolo di Alex Brian, Reddy nel ruolo di isp. Woodside, Robert Jordan nel ruolo di sé stesso e Dave Eckert nel ruolo di sé stesso.

Un'impresa da Dio, stasera in tv 3 gennaio su italia 1 la commedia con Steve Carell e Morgan Freeman: cast e trama

Curiosità

Il film in questione è tratto dal romanzo Prima Fear, dello scrittore William Diehl. Pubblicato nel 1993, questo divenne da subito un best seller del suo genere, attraendo tanto per la sua complessa trama quanto per l’ambiguità dei protagonisti. Adattato per il cinema da Steve Shagan e Ann Biderman, il film ha saputo riproporre tali centrali elementi, affermandosi a sua volta come un grande successo di critica e pubblico. A fronte di un budget di circa 30 milioni di dollari, infatti, Schegge di paura è arrivato ad incassarne 102 in tutto il mondo. Grazie a questo film, inoltre, si è affermato un nuovo attore sul panorama cinematografico: Edward Norton.