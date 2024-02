Scaletta Sanremo 2024 prima serata con ordine uscita cantanti: apre Clara, chiude Il Tre. Mengoni co-conduttore

Sanremo 2024, la scaletta della prima serata del settantaquattresimo Festival. Oggi si esibiranno tutti i 30 artisti in gara, nell’unica categoria “Artisti”, proprio come nell’edizione dell’anno passato. Stasera sarà quindi possibile ascoltare tutti i brani inediti, intervallati dall’intervento degli ospiti e dalle battute della Gialappa’s Band. Amadeus ha definito la scaletta. Ecco chi sono i 30 cantanti che si esibiranno e con quale canzone. Apre Clara, chiude Il Tre. Si parte intorno alle 20.40 e si chiude verso le 2 di notte. Torna Marco Mengoni, che canterà la sua Due Vite. Ma questa sera il cantante si trasformerà in co-conduttore e resterà al fiancodi Amadeus per tutta la serata.

Sanremo 2024, i 30 cantanti in gara

Geolier a Sanremo 2024 con I p' me tu p' te, chi è il cantante napoletano? Età, origini, fidanzata e canzoni

Sanremo 2024, chi sono i super ospiti? Da John Travolta a Russell Crowe: l'elenco giorno per giorno

Marco Mengoni: «Mi sembra di essermi svegliato ora dall'anno scorso»

Scaletta Sanremo di oggi, gli ospiti

Ospiti della serata la campionessa di sci Federica Brignone per promuovere il suo sport in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e Edoardo Leo che sarà protagonista della fiction Rai Il clandestino. Sul palco dell'Ariston ci sarà anche Daniela Di Maggio, la mamma di Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite. Da piazza Colombo si collegherà Lazza e dalla nave da crociera invece aprirà Tedua.

Sanremo, Alessandra Amoroso choc: «Travolta da odio, minacce e insulti. Sono andata in terapia»

Sanremo 2024, i co-conduttori: stasera Marco Mengoni

Ad affiancare Amadeus ogni sera ci sarà un conduttore diverso: la prima serata, martedì 6 febbraio sarà Marco Mengoni; la seconda serata, mercoledì 7 febbraio, Giorgia, durante la terza serata, giovedì 8 febbraio, salirà sul palco Teresa Mannino, la quarta serata, venerdì 9 febbraio, Lorella Cuccarini e durante la serata finale, sabato 10 febbraio, il grande amico Fiorello.

Trenta cantanti tutti stasera

«Far esibire tutti gli artisti nella prima serata è stata una scelta corretta che è andata incontro ai suggerimenti della discografia perché consentirà a tutti i brani di essere subito sulle piattaforme streaming dando il via a quella gara parallela che coinvolge i fan di musica».

Il Tre in scaletta per ultimo

Ironia amara da parte de Il Tre sull'ultimo posto nella scaletta della serata d'esordio tra i 30 cantanti in gara a Sanremo 2024. «Stasera salirò sul palco - scrive il cantautore romano in una storia di Instagram - Il Tre non è più solo il nome ma anche l'orario. Vi voglio bene e manderò un bacio a chi mi aspetterà sveglio», conclude.