«Pigiama Rave», Saverio Raimondo dice la sua su Trump e Biden: e annuncia il «Dpcm definitivo»

«Volete un pronostico? Trump sgancerà la bomba atomica il 19 gennaio, l'ultimo giorno della sua presidenza. E proprio sulla casa di Biden»: sulle elezioni americane la pensa così, Saverio Raimondo. La sesta puntata di Pigiama Rave, il late show di Rai4 in onda tutti i lunedì alle 23:15, è stata all'insegna dell'ironia e della satira. Dalla politica estera a quella interna: sì, perché non è escluso che anche in Italia ci sia qualcuno di simile a Donald Trump: «E se Giuseppe Conte fosse il nostro Donald Trump? In effetti, gli somiglia: nega la crisi di Governo come Trump nega la sconfitta elettorale. E se qui in Italia dovesse essere proclamato un nuovo Governo, anche il nostro Parlamento potrebbe essere assaltato dai sostenitori del premier, e cioè Bimbe di Conte, gente vestita da Padre Pio», ha concluso Raimondo riparato sotto il tavolo di casa sua, da dove conduceva.

Il Dpcm

La trasmissione ha proseguito con una rubrica di previsioni future: un vero e proprio spoiler alert settimanale, che stavolta è stato dedicato alle restrizioni in arrivo in Italia dopo il 15 gennaio. Saverio Raimondo ha svelato finalmente il Dpcm definitivo: «Basta con il coprifuoco. Fino ad adesso si poteva uscire solo dalle 5.00 alle 22.00, dalla prossima settimana soltanto alle 5 e 22!». La satira pungente non ha risparmiato neanche la scuola e il tema della Didattica a distanza (Dad): «Le scuole riapriranno senza eccezioni, tutti gli studenti potranno tornare in classe, ma non potranno fare ritorno a casa». Quanto ai musei e al diritto di vivere una propria vita sentimentale, Raimondo ha garantito che «i musei resteranno chiusi, ma sarà consentito l'asporto. Sarà consentito il sesso occasionale, ma solo fra parenti di primo grado».

Il cocktail

Tra gli ospiti della puntata ha preso posto anche il famoso bartender Salvatore “The Maestro” Calabrese, collegato da Londra - rigorosamente in pigiama - da dove ha preparato in esclusiva per Pigiama Rave il drink «A Faccia Do Covid» per brindare alla fine della pandemia. Una ricetta speciale che permetterà di combattere il coronavirus perché - ha assicurato Calabrese - «vi fa risultare negativi al tampone, ma positivi al palloncino!».

