Perde la dentiera a "C'è Posta per Te", Sarina travolge le tendenze di Twitter

Rosaria Cannavò, o come tutti la conoscono oggi, Sarina da Francavilla . È questa simpatica signora la regina, incredibile ma vero, delle tendenze di Twitter. Tra una dentiera persa e un vero e proprio show che travolge tutti e tutto. Sui social network c'è chi la idolatra: «È riuscita a fare più lei per Francavilla di Sicilia che chiunque altro nella storia». Viralissima è diventata sui social la scena della dentiera. Maria De Filippi chiede se «ha mai conosciuto un uomo con i baffi» all'ospite in studio che si affretta a rispondere. E mentre lo fa la dentiera la scivola dalla bocca come le telecamere testimoniano impietosamente. Sarina con la mano riesce però ad evitare l'irreparabile e cioè che la dentiera cada a terra. Il tutto tra l'ilarità generale con Maria De Filippi piegata in due dalle risate e lo studio in visibilio. Il video, condiviso sui social, ha totalizzato migliaia di like.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Amici, Lorella Cuccarini difende Elena D'Amario contro Alessandra... L'EX DI BELEN Uomini e donne, Simone Bolognesi lascia il programma: «Nulla... SPETTACOLI Anche Amadeus con la parrucca di Maria De Filippi L'INTERVISTA Emma Marrone e Alessandra Amoroso: «Sanremo? La chiamata deve...

Queen Mary: “lo conosci?”

La signora Rosaria detta Sarina : “NO NON LO CONOSCO, MA FA NIENTE, L’IMPORTANTE È CHE HO CONOSCIUTO TE”

✈️✈️✈️✈️ #CePostaPerTe pic.twitter.com/PxOpIR63Ji — BadgalVale (@badgalvale) January 16, 2021

Amici, Lorella Cuccarini difende Elena D'Amario contro Alessandra Celentano: «Bullismo». Caos in studio



Ma come si è arrivati a tutto questo? Si deve partire dal signor Stefano, di 91 anni, originario di Salina (isola delle Eolie, in Sicilia), che oltre 70 anni fa ha conosciuto una ragazza con cui sarebbe voluto scappare, ma di cui ora non si ricorda il nome. La De Filippi presenta al signor Stefano tre signore, ma nessuna è la donna dei suoi sogni di gioventù. Poi, infine, ecco l'ingresso di Sarina. Che entra in studio spendendo baci al pubblico e ricoprendo di complimenti Maria De Filippi.

Ultimo aggiornamento: 01:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA