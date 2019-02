Santanchè in tv ai bambini: «I soldi unico strumento di libertà». Luxuria e Toffa la attaccano

«Il denaro è l'unico strumento di libertà, i soldi servono a essere liberi». La deputata di Fratelli d'Italia Daniela Santanché è stata ospite del format Rai alla Lavagna ed è subito scoppiata la polemica. Davanti alla classe, la Pitonessa del centrodestra si è lanciata nell'elogio del consumismo. E gioco facile ha avuto Vladimir Luxuria, a sua volta nella bufera per una lezione sulla sessualità, ad attaccare la deputata: «Così fa la maestra?».



Beh un insegnamento profondo. La cosa grave è che sia la Rai, il servizio pubblico, ha mandare in onda questi esempi e insegnamenti negativi è sbagliati 😳🤬 — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 3 febbraio 2019

Ma Luxuria non è l'unica a scandalizzarsi per le parole della Santanchè. Contro la pitonessa anche Nadia Toffa su Twitter scrive indignata: «Beh un insegnamento profondo. La cosa grave è che sia la Rai, il servizio pubblico, a mandare in onda questi esempi e insegnamenti negativi e sbagliati».