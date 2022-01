Sanremo, la scaletta e le canzoni dei cantanti in gara: la programmazione della prima e seconda serata

Poche ore e l'Ariston di Sanremo diventerà il palco più osservato d'Italia. Domani sera il via dell'edizione del Festival di Sanremo, ancora guidato da Amadeus. Saranno 25 i big in gara, la cui metà (meno uno) di esibirà già nella prima serata del 1 febbraio. Gli altri, nella seconda mercoledì 2. Il conduttore ha svelato ieri sera i dettagli delle scalette e delle esibizioni dei cantanti in gara.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2022

L'1 febbraio, la sera della prima serata del Festival di Sanremo, saranno 12 i Big che si esibiranno. Attesa per Achille Lauro, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, ma anche per la coppia Mahmood e Blanco, Noemi e La Rappresentante di Lista.

Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir – Domenica

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen d'Amico – Dove si balla

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giusy Ferreri – Miele

La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

Mahmood e Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Yuman – Ora e qui

Emma a Sanremo: «Qui per l'orgoglio dei miei genitori, vorrei vincere solo per indossare le mutande dorate all'Eurovision»

La suddivisione degli artisti in gara tra la prima e la seconda serata di #Sanremo2022 pic.twitter.com/rDqHPjSsOA — Festival di Sanremo (@SanremoRai) January 30, 2022

La scaletta della seconda serata di Sanremo del 2 febbraio

La seconda serata andrà in onda mercoledì 2 febbraio e rispetto alla prima serata ci sarà un cantante in più ad esibirsi: i Big saranno 13 e non 12. Spazio a Elisa, Emma Marrona, Fabrizio Moro ma anche Iva Zanicchi e Le Vibrazioni.

Aka7even – Perfetta così

DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Le Vibrazioni – Tantissimo

Matteo Romano – Virale

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso Occasionale