Sanremo 2020, oggi si decide su Rula Jebreal. Ecco i 24 big in gara

Da un lato l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, dall'altro l'annuncio del cast completo dei Big e delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2020. Per il suo ultimo grande appuntamento prima della kermesse (in scena dal 4 all'8 febbraio), Amadeus ha messo su una puntata speciale de I soliti ignoti, in diretta ieri dal Teatro delle Vittorie di Roma. Conferme e sorprese per chiudere la questione (dentro anche Tosca e Rita Pavone) e dedicarsi al resto, a partire dagli ospiti - molte le trattative ancora aperte - e dall'incognita Rula Jebreal (la giornalista israelo-palestinese ci sarà o no?).

LE DUE SORPRESE

I big sono tutti presenti in studio. A partire dai due annunciati a sorpresa: la romana Tosca (Ho amato tutto è il titolo del suo brano) e Rita Pavone (in gara dopo 48 anni con Niente - Resilienza 74 torna in gara dopo 48 anni). La quota rock è rappresentata da Piero Pelù (Gigante), Le Vibrazioni (Dov'è) e dal duo Morgan e Bugo (Sincero parla di maschere e pregiudizi). Finalmente io di Irene Grandi porta la firma di Vasco e Curreri. C'è anche parecchio rap: Rancore (Eden è co-firmata da Dario Dardust Faini), Junior Cally (No grazie fotografa l'Italia del 2020 tra odio, populismo e ipocrisia del politicamente corretto: farà discutere) e il ritorno di Achille Lauro (Me ne frego). Rosso di rabbia è il titolo del pezzo di Anastasio. Elettra Lamborghini, già giudice di The Voice, solitamente rappa in spagnolo: a Sanremo lo farà in italiano con Musica (E il resto scompare), di Michele Canova e Davide Petrella (già autore per Cremonini, Nannini e Jovanotti). Da Amici arrivano Alberto Urso (Il sole a est), Giordana Angi (Come mia madre), Elodie (Andromeda è di Mahmood e Dardust) e Riki (Lo sappiamo entrambi).

ZARRILLO E MASINI

Tra i volti storici ci sono invece Michele Zarrillo (Nell'estasi o nel fango) e Marco Masini (Il confronto). Francesco Gabbani torna con Viceversa per confermarsi tre anni dopo la vittoria con Occidentali's Karma. Altri ritorni, quelli di Enrico Nigiotti (Baciami adesso), Raphael Gualazzi (anche nella sua Carioca c'è lo zampino di Petrella) e Diodato (Fai rumore è scritta con Edwyn Roberts, già con Laura Pausini). All'Ariston il cantautore rivedrà la sua ex compagna, Levante, al debutto in gara con Tiki Bom Bom. Prima volta anche per Paolo Jannacci (figlio di Enzo - canterà Voglio parlarti adesso) e per i Pinguini Tattici Nucleari: Ringo Starr della band bergamasca fa sorridere e ballare. Saranno la vera rivelazione del Festival?

Completato il cast dei big, Amadeus riprenderà a lavorare sugli ospiti, portando avanti - e chiudendo, si spera - le trattative. Oltre a quelli annunciati (Tiziano Ferro, Lewis Capaldi, il rapper Salmo, Benigni e Fiorello) tra i musicali dovrebbero arrivare Massimo Ranieri (per un omaggio a Modugno), Al Bano e Romina.

IL CASO

Si continua a discutere di Rula Jebreal: dopo le polemiche degli ultimi giorni (troppo politicizzata, per alcuni, la presenza all'Ariston della giornalista, che in passato ha definito l'Italia un paese razzista e si è scontrata con esponenti del centrodestra), per lei le porte dell'Ariston non sarebbero in realtà definitivamente chiuse. Amadeus, dopo aver discusso le sue proposte con il direttore di Rai1 Teresa De Santis, incontrerà oggi l'amministratore delegato Fabrizio Salini per fare un punto e spiegargli qual è il progetto che ha in mente (la Jebreal parlerà solo di violenza sulle donne, tema a lei caro?). Non è escluso che alla fine la giornalista possa far parte della rosa delle donne che il conduttore vorrebbe al suo fianco: i nomi circolati, da Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi) a Georgina Rodriguez (partner di Cristiano Ronaldo), passando per Diletta Leotta e i volti del Tg1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti, sono tutti da confermare. La vera sorpresa sarebbe però Gessica Notaro, la showgirl riminese sfregiata dall'ex fidanzato e diventata simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

