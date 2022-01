Sanremo, Roberta Capua guarita dal Covid: «Sono negativa e carica per il Festival»

C'era un po' di apprensione a Sanremo intorno a Roberta Capua. La conduttrice, positiva ad un tampone qualche giorno fa, è sempre stata in buone condizioni ma i tempi ristretti avevano fatto pensare che non si riuscisse a negativizzare in tempo per l'esordio del "Primafestival", l'appuntamento sul dietro le quinte che condurrà da sabato 29 gennaio dalle 20.35 alle 20.45 su Rai1. Ma è stata proprio lei a dare su Instagram la notizia della negatività: «Le tre dosi di vaccino - ha sottolineato Roberta - mi hanno permesso di affrontare il contagio senza complicazioni e, fortunatamente, in tempi rapidi. Un enorme grazie a tutti per le tantissime testimonianze d'affetto», ha concluso. Sarà quindi regolarmente alla guida del programma che condurrà insieme a Ciro Priello e Paola Di Benedetto.

D'altronde, con l'incidenza attuale del Covid, era statisticamente improbabile che il contagio non toccasse qualcuno coinvolto nel festival. E infatti i contagi sono già stati più di uno, non tutti noti. Tra i 'contagiatì di cui si è avuta notizia, oltre alla Capua, ci sono finora Aka7even, un orchestrale di Sanremo e un operaio che lavorava all'allestimento del festival.