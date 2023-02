Sanremo, prima serata: Mattarella all'Ariston. Amadeus: «Morandi canterà l'inno». Anche Benigni sul palco

Sanremo 2023. Doppia "sorpresa" per la prima puntata di stasera. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente stasera in sala all'Ariston per la prima serata del festival di Sanremo. Lo annuncia Amadeus. E sempre Amadeus fa sapere che sul palco ci sarà anche Roberto Benigni.

Scaletta prima serata Sanremo 2023, stasera apre Anna Oxa. Ospiti: torna Blanco e c'è Salmo. Monologo di Chiara Ferragni

Mattarella a Sanremo

«Avere con noi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è l'occasione per celebrare il 75esimo anniversario della Costituzione Italiana e non c'era modo migliore di farlo invitando Roberto Benigni», ha detto Amadeus annunciando la presenza dell'attore stasera al festival di Sanremo. E Gianni Morandi questa sera «canterà l'inno nazionale al festival di Sanremo. «Lo apprende in questo momento», scherza Amadeus in conferenza stampa. «Lo conosco bene, sono preparato», la risposta di Morandi.

L'annuncio

«Ho il piacere e l'onore di annunciare che per la prima volta nella storia del festival stasera ci sarà il presidente Mattarella», ha detto Amadeus annunciando la presenza del capo dello Stato stasera in sala. «È un segno importante di vicinanza al mondo dello spettacolo». «Oggi pomeriggio sento Roberto per i dettagli. Farà una lettura di un brano della costituzione. Non so ancora quale», ha poi aggiunto Amadeus.

«Quest'anno è il 75esimo anniversario della Costituzione italiana, e il presidente ha già cominciato a partecipare a iniziative che riguardano questo anniversario, per esempio con il Giorno della Memoria. Ci sembrava giusto, visto che la Costituzione parla di promozione della cultura, un omaggio alla cultura, non solo quella alta, anche se non mi piacciono queste distinzioni, ma anche alla cultura popolare, e sicuramente Sanremo è il festival della cultura popolare». Lo spiega Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del Quirinale, parlando della presenza di Mattarella: «Sarà accompagnato dalla figlia Laura».

L'emozione di Chiara Ferragni

«Sono molto emozionata e molto onorata di essere qui». Chiara Ferragni si presenta così alla sua prima uscita pubblica al Festival di Sanremo come co-conduttrice al fianco di Amadeus e di Gianni Morandi. «Non sono una conduttrice, non sono un'attrice: cercherò di portare me stessa e di mettercela tutta. Penso sarà un bello spettacolo», ha detto l'imprenditrice digitale - che sarà presente anche nella serata finale - nella conferenza stampa del mattino. All'invito di Gianni Morandi a cantare insieme, Ferragni però non ha ceduto: «Ve lo risparmio - ha detto schermendosi -. Se lo sapessi fare, lo avrei già fatto, ma davvero no». E poi rivolgendosi al direttore artistico: «Grazie Ama di avermi voluta qua».