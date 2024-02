Sanremo 2024, Marco Mengoni: «Amadeus sa tutto. Io futuro conduttore? Non mi ci saprei immaginare»

Martedì 6 Febbraio 2024, 18:23

Vincitore nel 2023 con ‘Due vite’, Marco Mengoni torna al ‘Festival di Sanremo’ edizione 2024 non solo come super ospite ma anche nel ruolo inedito di co-conduttore. “Ripartiamo da dove ci siamo lasciati”, esordisce l’artista nella consueta conferenza stampa di mezzogiorno in cui gli si chiede anche come si vedrebbe da conduttore della kermesse. “È un po’ presto, devo passare un po’ di esami ancora per potermi anche minimamente vedere a condurre Sanremo – spiega – è una cosa complicata: quest’uomo qui, vicino a me (Amadeus, ndr) è uno stakanovista incredibile. Sa a memoria i minuti delle esibizioni, non è possibile: sa tutto! Io non sono così attento, non ho questo talento e non mi ci saprei immaginare. Quanto sono cambiato in quest’anno post Sanremo? L’evoluzione musicale appartiene all’evoluzione come uomo, vanno sempre di pari passo”. Mi sono sempre ritenuto una persona curiosa che ha voglia e ha fame di conoscere, di sapere e di scoprire mondi diversi che magari non mi appartengono per nascita. Stasera scoprirete tante cose”. Foto Kikapress



