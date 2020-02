Sanremo, Gessica Notaro: «La maschera di Cally? Lui fa show, io denuncio la violenza»

La polemica su Junior Cally e i suoi testi sessisti torna a irrompere su Sanremo e stavolta a dire la sua è Gessica Notaro, sfigurata con l'acido dall'ex fidanzato e simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. «Io e Junior Cally abbiamo una cosa in comune: entrambi indossiamo una maschera. Ma lui la usa per fare show e idolatrare la violenza, io per per rimediare ai danni della violenza subita».

Durante la prima serata del festival Notaro ha proposto all'Ariston 'La faccia e il cuore': una canzone manifesto contro la violenza sulle donne: «Non ho voluto alimentare le polemiche, ma soltanto portare un messaggio forte di speranza, il modo migliore per rispondere a una situazione del genere. Quello che penso è evidente dai segni che porto sul volto».



