Sanremo, Myss Keta insieme a Elettra Lamborghini con "Non succederà più"

«Io ed Elettra ci siamo viste la prima volta a un concerto a Riccione, c’era anche Elodie. Abbiamo fatto serata insieme ed è scattata la scintilla. Siamo artiste diverse, ma ci uniscono alcune cose: la voglia di far festa e di usare il corpo come ci pare. Non ci piacciono i sentieri battuti. Facciamo sempre quello che vogliamo». Così Myss Keta ha raccontato ieri la nascita dell’amicizia con Elettra Lamborghini, con cui giovedì duetterà nella rilettura del successo di Claudia Mori "Non succederà più".

Grande attesa anche per Achille Lauro, che dopo aver stupito indossando la prima sera un monokini di brillanti, scende in pista oggi con un brano di Mia Martini, Gli uomini non cambiano, insieme ad Annalisa. Occhi puntati su Junior Cally e la sua versione di "Vado al massimo" di Vasco, interpretata con i fenomeni del web Viito. Incuriosisce Gabbani, senza partner con il classico "L’Italiano", vince facile Elodie con "Adesso Tu", cantata con il pianista siriano, attivista e pacifista, Aeham Ahmad. Sarà un duetto recitato quello composto dall’attore Francesco Mondelli e Paolo Jannacci, impegnati con un testo di Enzo Jannacci, "Se me lo dicevi prima". La scelta più bizzarra è quella dei Pinguini Tattici Nucleari, che si esibiranno senza partner in un megamix di successi sanremesi, da "Papaveri e Papere" a "Gianna Gianna", "Salirò" e persino "Rolls Royce" di Achille Lauro.

