Sanremo 2020, la diretta della finale. Monologo di Tiziano Ferro. Amadeus, duetto con Fiorello: ​«Ci hanno proposto il bis»

Sanremo 2020 è giunto al termine: questa sera sarà la serata finale del 70esimo Festival della canzone italiana, il primo condotto da Amadeus. Grande attesa per il vincitore, che verrà decretato alla fine della gara in cui si esibiranno tutti e 24 i cantanti: si prevede intorno alle 2 di notte.

Per quanto riguarda i super ospiti, all'Ariston è attesa Mara Venier, che introdurrà la sua Domenica in speciale destinata a chiudere, come da tradizione, la settimana del festival. Tornano anche Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello. Oltre agli habitué Fiorello e Tiziano Ferro, che ormai hanno fatto pace.

Sul palco anche il cast del nuovo film di Fausto Brizzi, "La mia banda suona il pop" con Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi. Sul palco ancora Vittorio Grigolo, Edoardo Pesce, Wilma De Angelis. Per la serata finale votano la giuria demoscopica (33%), la giuria della sala stampa, tv, radio e web (33%) e il televoto (34%).

Al termine delle esibizioni verrà stilata una classifica determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle delle serate precedenti. I primi tre Campioni in classifica saranno sottoposti a una nuova votazione, sempre da parte della giuria demoscopica (33), della giuria della sala stampa (33) e del televoto (34%), che determinerà la canzone vincitrice del festival 2020.

LA DIRETTA

Ore 22.15: Tiziano Ferro recita un monologo sulla felicità e poi canta alcuni suoi successi

Ore 22.10: Il vincitore delle nuove proposte Leo Gassman canta "Va tutto bene"

Ore 22.05: Marco Masini canta "Il confronto"



Ore 22: In scena Diodato

Ore 21.50: Canta Alberto Urso

Ore 21.40: Irene Grandi sul palco

Ore 21.30: Dopo i primi tre cantanti in gara, Fiorello decide di omaggiare nella serata finale di Sanremo il suo «amico pazzesco» Amadeus. «Ce l'hai fatta», gli dice. «Ce l'abbiamo fatta», risponde lui. Fiorello rivela anche che già venerdì notte la Rai ha proposto ad entrambi il bis per il 2021: «Ieri ci hanno chiesto di fare il Sanremo Bis, la risposta la daremo ala fine di questa puntata, cioè la settimana prossima». Poi chiede la standing ovation per Amadeus e l'Ariston si alza in piedi. «Un Sanremo pazzesco», «ieri sera dietro le quinte sembrava 'delirio a Las vegas': ho visto Morgan correre dietro a Bugo, ho visto Rita Pavone giocare a burraco con Dua Lipa, Piero Pelù struccare Achille Lauro», scherza Fiorello. Poi saluta il figlio di Amadeus, Josè: «Quando è iniziato il festival aveva 8 anni, oggi ne ha 11», ironizza sulla durata del festival. Un festival che ha divorato tutto per una settimana: «è sparita pure la politica. Ho visto Floris parlare di pensioni con Elettra Lamborghini». Quindi chiama l'ovazione per il suo amico, che arriva sulla scala dell'Ariston con la parrucca alla Maria De Filippi. «Sembri Montezemolo ossigenato», ride Fiorello. Poi Fiorello gli chiede l'imitazione di Celentano e Amadeus balla come il Molleggato in 'Juppy Dù e Fiorello commenta: «Sembri Enzo Paolo Turchi». Il finale del siparietto è un omaggio a Morandi. I due per l'occasione si ribattezzano di Amarello (crasi tra Amadeus e Fiorello) e cantano «Un mondo di amore», sdoganando anche l'ugola del direttore artistico.



: Enrico Nigiotti sul palco

Ore 21.20: Ha mantenuto la sua promessa di non fare le scale dell'Ariston con i tacchi. Mara Venier arriva all'Ariston e si toglie le scarpe prima di percorrere la scalinata del teatro e arrivare sul palco da Amadeus. In smoking 'total black', la conduttrice viene accolta dal padrone di casa dell'Ariston, che le consegna le chiavi del teatro annunciando che domani, come ogni anno all'indomani della finale, ci sarà la diretta di 'Domenica In' direttamente dal palco del festival, condotta dalla Venier.

Ore 21.15: Elodie canta Andromeda

Ore 21.10: Prima esibizione di Michele Zarrillo

Ore 21.06: Amadeus legge la classifica parziale

Ore 20.50: Il Festival si apre con la banda che suona l'inno nazionale. Cristiana Capotondi sul palco regala un pallone da calcio ad Amadeus.

LA SCALETTA

Elenco i cantanti in finale al Festival di Sanremo 2020

Michele Zarrillo: (testo e significato di “Nell’estasi o nel fango”)

Elodie: (testo e significato di “Andromeda")

Enrico Nigiotti: (testo e significato di “Baciami adesso”)

Irene Grandi: (testo e significato di “Finalmente io”)

Alberto Urso: (testo e significato di “Il sole ad est”)

Diodato: (testo e significato di “Fai rumore”)

Marco Masini: (testo e significato di “Il confronto”)

Piero Pelù: (testo e significato di “Gigante”)

Levante: (testo e significato di “Tikibombom”)

Achille Lauro: (testo e significato di “Voglio parlarti adesso”)

Pinguini Tattici Nucleari: (testo e significato di “Ringo Starr”)

Junior Cally: (testo e significato di “No grazie")

Tosca: (testo e significato di “Ho amato tutto”)

Le Vibrazioni: (testo e significato di "Dov'è")

Raphael Gualazzi: (testo e significato di “Carioca”)

Francesco Gabbani: (testo e significato di "Viceversa”)

Rita Pavone: (testo e significato di "Niente (Resilienza 74)”

Anastasio: (testo e significato di “Rosso di rabbia”)

Riki: (testo e significato di “Lo sappiamo entrambi")

Giordana Angi: (testo e significato di "Come mia madre”)

Paolo Jannacci: (testo e significato di “Voglio parlarti adesso”)

Elettra Lamborghini: (testo e significato di “Musica (e il resto scompare")

Rancore: (testo e significato di “Eden”)



Ultimo aggiornamento: 23:44

