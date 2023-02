Sanremo, i Depeche Mode ospiti della serata finale: l'annuncio di Amadeus al Tg1

Sanremo 2023, i Depeche Mode saranno ospiti della serata finale del Festival, sabato 11 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1. «Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan di questo gruppo - ha detto Amadeus - e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco».

Sanremo 2023, allarme anarchici dopo il caso Cospito: Festival blindato con oltre 250 agenti

Depeche Mode a Sanremo

Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere) presenteranno probabilmente il primo singolo, atteso nei prossimi giorni, del nuovo atteso album 'Memento Morì, il quindicesimo album in studio dei Depeche Mode, in uscita il 17 marzo 2023 per Columbia e Mute.

Sarà il primo album in studio dei Depeche Mode ad essere pubblicato dopo la morte del co-fondatore e tastierista Andy Fletcher, avvenuta il 26 maggio scorso. L'uscita dell'album sarà seguita dall'omonimo tour mondiale che avrà tre tappe italiane: Roma (12 luglio,stadio Olimpico), Milano (14 luglio, stadio San Siro) e Bologna (16 luglio 2023, stadio Dall'Ara).