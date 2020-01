Sanremo, Tosca e Rita Pavone in gara al Festival

Alla fine due ignoti c'erano e pure insoliti. Salgono infatti da 22 a 24 i Big in gara a Sanremo 2020. Sul palco del Teatro Ariston sfileranno da concorrenti anche Rita Pavone con il brano 'Niente (Resilienza 74)' (74 è anche il numero dei suoi anni) e Tosca con il brano 'Ho amato tutto'. Con una decisione a sorpresa (di cui si è avuto sentore solo nelle ultime 48 ore), il conduttore e direttore artistico (che aveva 'spoileratò lui stesso i primi 22 in un'intervista il 31 dicembre scorso, togliendo un pò di appeal all'annuncio televisivo dell'Epifania) ha comunicato i due nuovi concorrenti durante lo speciale dei 'Soliti Ignotì dedicato all'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, in onda in diretta su Rai1.

Amadeus li ha presentati nel primo blocco di annuncio di cantanti in gara al festival. Le due new entry sono state svelate insieme ai già noti Bugo e Morgan (di cui è stato rivelato però il titolo del brano che canteranno a Sanremo, 'Sincero') e Alberto Urso (che all'Ariston a febbraio presenterà 'Il sole a est'). Rita Pavone torna al festival dopo ben 48 anni. L'ultima sua partecipazione in gara a Sanremo fu nel 1972, quando partecipò con il brano 'Amici maì, ma non riuscì ad accedere alla finale. Tosca invece, che vinse il festival 24 anni fa in coppia con Ron con il brano 'Vorrei incontrarti fra cent'annì, manca da Sanremo da 13 anni, dal 2007, quando presentò la canzone 'Il Terzo Fuochista'.

