Sanremo, Bertè diserta Domenica In. Mara Venier: «Non devi soffrire»

Oltre a Ultimo anche Loredana Bertè non si presenta a Domenica In nel suo speciale Sanremo. E questo ha fatto sfogare in diretta Mara Venier che ha confessato la sua preferenza verso di lei: «Mi dispiace molto Loredana che tu non sia qui. Avrei voluto averti qui e avrei voluto che vincessi tu, questa è la verità». Poi, continuando a rivolgersi a lei a distanza attraverso la Tv, ha detto: «Qui da me a Domenica In avresti trovato un’amica che ti vuole bene da 30 anni e che ha fatto molto per te. Capisco come probabilmente meritavi di vincere o di avere il premio della critica. Ti voglio bene sempre».



«Qui Loredana avrebbe trovato persone che le vogliono bene, si sarebbe ricaricata col suo pubblico, questo mi dispiace», ha aggiunto. Poi, sempre rivolgendosi alla cantante, ha sottolineato: «Non devi soffrire, sono solo canzonette, devi solo andare avanti».

Nella giuria dei giornalisti di Domenica In è Luca Dondoni a parlare di un «cartello di cantanti solidale con Loredana Bertè» non presente in trasmissione. «Noi abbiamo votato per la qualità della musica. Punto», ha proseguito.

Ultimo aggiornamento: 17:58

