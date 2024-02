Sanremo, Affari Tuoi sospeso in vista del Festival (ma ritorna con una grande novità). Amadeus: «Non vedo l'ora...»

Martedì 6 Febbraio 2024, 08:59

Novità in vista per Affari Tuoi, sospeso in vista dell'inizio del Festival di Sanremo 2024 per lasciare spazio al PrimaFestival: in molti però fanno notare che ci aspetta qualcosa di diverso al ritorno in tv del game show condotto di Amadeus. Ma di cosa si tratterà mai? Cosa vedremo dopo la fine del Festival 2024? Davvero Affari Tuoi sarà completamente rivoluzionato? Non ci resta di andare a scoprire in che senso succederà e quali sono le novità che si prospettano!



