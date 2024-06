Venerdì 14 Giugno 2024, 06:00

Dal ritorno delle due categorie, Big e Nuove Proposte, a quello del DopoFestival. Il Festival di Sanremo di Carlo Conti prende forma. E il nuovo padrone di casa dell’Ariston rivela già i suoi sogni nel cassetto: «Sarebbe fantastico iniziare con Albachiara cantata da Vasco Rossi. Vasco, pensaci: non lo voglio io, lo vuole l’Italia». Il 63enne conduttore toscano, al quale la Rai ha affidato il compito di guidare la kermesse, orfana di Amadeus, per il 2025 e per il 2026, ieri mattina è stato ospite del Tg1 Mattina Estate e ha svelato le prime novità del regolamento del prossimo Festival, in programma dal 4 all’8 febbraio.

Sanremo 2025, Carlo Conti: «Torna la distinzione tra nuove proposte e big». Poi l'appello a Vasco Rossi: «Pensaci»

La nuova edizione

«Ho cercato di fare giusto delle piccolissime modifiche», ha esordito Conti, al timone della kermesse già dal 2015 al 2017. “Piccolissime”, in realtà, è un eufemismo. Perché subito dopo, intervistato da Giorgia Cardinaletti, uno dei volti del Tg1, Conti ha sganciato la prima bomba: quella relativa al ritorno della suddivisione tra Big e Nuove Proposte. Come prima di Amadeus, per intenderci (anche se in realtà già nel 2019 Claudio Baglioni abolì la distinzione tra le due categorie): «Le Nuove Proposte non andranno ad aumentare il numero dei big: avranno una gara tutta loro». Conti non ha confermato né smentito le indiscrezioni secondo le quali le selezioni delle Nuove Proposte si svolgeranno attraverso una serie di prime serate su Rai2, con la conduzione di Alessandro Cattelan. A quest’ultimo dovrebbe essere affidato anche il DopoFestival: «Finiremo verso l’una. Ci saranno meno canzoni in gara», ha detto Conti.

Sanremo 2025, ipotesi Cattelan per il Dopofestival o Sanremo Giovani: i candidati per la squadra di Carlo Conti

Niente eliminazioni

Non è invece una novità la scelta di rinunciare alle eliminazioni: «Ai miei Festival c’erano, ma oggi non avrebbe più senso: sarebbe anacronistico». Conti ha fatto più volte i complimenti ad Amadeus, quasi a voler ribadire di non volersi porre in discontinuità con il predecessore: «Abbiamo fatto lo stesso percorso, veniamo dalla radio». Qualche brano gli è già arrivato: «Che genere? Quello che sta andando adesso», ha anticipato il conduttore, impegnato in questi giorni a Roma in Piazza del Popolo, insieme ad Andrea Delogu, con il Tim Summer Hits 2024 (su Rai1 in prima serata il 28 giugno, 7, 12, 19 e 26 luglio). Tra il serio e il faceto Conti - che ha escluso la presenza degli amici Pieraccioni e Panariello: «Sarebbe banale» - ha invitato all’Ariston la stessa Cardinaletti (chissà che non porti con sé il compagno Cesare Cremonini). Quanto a Vasco: il rocker di Zocca ha detto “no” a tutti i direttori artistici che si sono alternati in questi anni. Ma nel 2025 cadrà il ventennale del suo ultimo passaggio alla kermesse. E chissà che stavolta non dica “sì”.