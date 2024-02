Sanremo 2024, Edoardo Vianello: «I Ricchi e Poveri? Aspetto un loro grazie da 50 anni»

Martedì 6 Febbraio 2024, 18:25

“I Ricchi e Poveri? Hanno lasciato dei saluti per me per caso? Li sto aspettando da 50 anni”, così questa mattina Edoardo Vianello a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele commentando la partecipazione del duo al Festival 2024. “Li portai io a Sanremo ma non mi hanno mai detto grazie. Sono molto polemico perché con Franco Califano li abbiamo lanciati portandoli a Sanremo con ‘La prima cosa bella’, quindi anche con una canzone molto bella ma la parola grazie non è mai arrivata”, ha raccontato. Poi ha voluto precisare: “Io sono un grande ammiratore dei Ricchi e Poveri, altrimenti non mi sarei speso per portarli al Festival, dove li riportai anche l’anno dopo con ‘Che sarà’, altro grande successo…Poteva arrivare anche l’anno dopo il ringraziamento”, ha scherzato. www.raiplay.it