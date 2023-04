Sanremo 2023 (ancora), stasera in tv su Rai1 il docufilm del dietro le quinte del Festival: conduce Gianni Morandi. Ecco cosa vedremo

Sanremo 2023 senza fine. Se pensavate che la kermesse canora italiana fosse terminata lo scorso 11 febbraio dobbiamo ricrerci. Se non bastavano gli strascichi legali e gossippari che il Festival si è portato dietro ora ci pensa Rai 1 a riportare sotto i riflettori tutto ciò che è accaduto all'Ariston. Il dietro le quinte di Sanremo andrà in onda proprio stasera in tv, sulla rete ammiraglia della Rai attraverso un docu film che racconterà quanto è accaduto al di là delle telecamere durante la quarta edizione della kermesse firmata Amadeus.

Chiara Ferragni e Fedez, Pasqua con i figli al sole di Dubai (e crisi che sembra definitivamente alle spalle)

Sanremo 2023, stasera in tv il docufilm

Sanremo 2023. Tra Palco e realtà, in onda lunedì 10 aprile alle 21.45 su Rai 1 è un docufilm che racconta le emozioni più segrete e inedite del Festival di Sanremo, quelle che si scatenano dietro le quinte dello spettacolo. A fare da guida in questo backstage sarà un inviato «molto speciale», che ha vissuto tante volte quelle stesse emozioni sulla sua pelle e ne sa cogliere ogni sfumatura: Gianni Morandi.

Ma se sperate di sapere cosa sia realmente accaduto tra Chiara Ferragni e Fedez, dopo la limonata del marito dell'imprenditrice digitale con Rosa Chemical, siete fuori strada (magari questo materiale sarà inserito nella seconda stagione di The Ferragnez, la cui uscita su Prime Video è prevista entro fine anno).

Amici, la confessione choc dell'ex vincitore Gerardo Pulli: «Ho speso tutti i soldi della vittoria. Mi sono finto un altro. Ero spaesato»

Cosa vedremo

Attraverso gli occhi di Morandi piuttosto si vedranno le prove dello spettacolo, vivendo le emozioni dei cantanti in gara, svelando le loro fragilità e paure prima di salire sul palco più importante d'Italia. Le telecamere della Rai, inoltre, andranno a curiosare tra le quinte del Teatro Ariston per raccontare il grande lavoro di chi costruisce lo spettacolo ed entreranno nelle case e nelle emozioni degli italiani che guardano il Festival dal loro divano e, in particolare, raccontando il punto di vista entusiasta dei telespettatori più piccoli. Da un'idea di Stefano Corsi e Leonardo Lo Frano, il programma è diretto da Leonardo Lo Frano.