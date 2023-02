Sanremo 2023, parte la gara dello stile: chi sarà il più glamour dell'Ariston?

Sanremo 2023, quali stili vedremo sul palco dell'Ariston? Dopo il FantaSanremo, anche StudioNews si prepara a dettare tendenza e a riscrivere le regole della viralità con lo Stylometro: nato da un’idea di Aleardo Scarano di Stylart. Il format, tra le novità più attese della trasferta di StudioNews in laguna per il Festival di Sanremo 2023, intende eleggere il Big più glamour della settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana. Ogni giorno una speciale giuria sarà chiamata a stilare la propria personale classifica e sabato 11 febbraio, in diretta alle 16.00 da Casa Sanremo scopriremo chi avrà vinto il titolo di Campione di stile tra i 28 Big di Sanremo 2023.

La giuria dello Stylometro è presieduta dalla giornalista, critico di moda e scrittrice Mariella Milani, che è stata fra le prime donne a condurre il TG2, inviato speciale in cronaca, capo redattore, autrice di reportages, rubriche quotidiane e settimanali. Gli altri composta della giuria sono: Aleardo Scarano, hair stylist e curatore di immagine; Roberta Morise, conduttrice televisiva, cantante e icona fashion; Anna Bisogno, professore associato di Cinema Radio e Televisione presso l'Università Mercatorum; Patrizia Landini, giornalista e direttrice della rivista online AltroStile e Alessandro Verdolini, modello e Dj di professione.

Anche gli spettatori da casa potranno esprimere il loro parere: Creatività, Personalità, Total Look, Coerenza e Immagine, i criteri di cui tener conto nel giudicare. Altra grande novità per questo speciale StudioNews, sarà l’appuntamento quotidiano con una pillola di tre minuti, a cura della giornalista Patrizia Landini, denominato “AltroSanremo”: dal benessere alla sostenibilità della manifestazione, dalla blockchain all’intelligenza artificiale nella musica; questi alcuni degli argomenti che racconteremo dal nostro punto di vista. StudioNews- Speciale Sanremo 2023 è in onda dal 7 all’11 febbraio dalle 15.00 alle 16.00 sul sito di Askanews, Studionews e in diretta streaming su CasaSanremoTv.

