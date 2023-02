Sanremo 2023, il figlio di Amadeus non ha resistito: lo ha fatto durante il monologo di Angelo Duro

Giovedì 9 Febbraio 2023, 08:47

Durante l’esibizione di Angelo Duro nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo in molti, tra una polemica e l’altra sulle parole del comico, hanno notato la reazione di José Alberto, il figlio del conduttore e direttore artistico della kermesse musicale. Arrivati praticamente all’una di notte, il ragazzo si è reso protagonista di un gesto spontaneo che ha fatto impazzire praticamente tutti i telespettatori. Ma cos’ha fatto di preciso? Era una reazione alla tarda ora oppure al monologo del comico? Photo Credits: Kikapress; music: “Buddy” from Bensound.com

